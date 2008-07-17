Савік Шустер: мені здається, що Луценко з'їхав з глузду

«Мені здається, він з`їхав» з глузду, — так відреагував відомий телеведучий Савік Шустер, громадянин Канади, коли почув про останні випади проти іноземців з боку глави МВС Юрія Луценко.

Як відомо, законодавство і Конституція України забороняють утиск прав людей залежно від їхньої расової або національної приналежності. І коли голова МВС каже «вважайте мене расистом» — це скандал більший, ніж бійка в Секретаріаті президента з мером Києва, зауважує «Сегодня».

У центрі громадських зв`язків київської міліції підтвердили виданню, що Луценко, коментуючи свої випади у бік іноземців, дійсно дозволив вважати його расистом, але спробували пом`якшити враження від слів міністра. «Не треба сприймати ці слова буквально. Міністр вимагав від керівництва управління громадянства і реєстрації фізичних осіб, щоб до питання видачі посвідчень на проживання поставилися дуже серйозно, — пояснив «Сегодня» глава ЦОС Володимир Поліщук. — Занепокоєння міністра обумовлено тим, що іноземці в Києві скоїли в три рази більше злочинів відносно киян і гостей столиці, ніж здійснено злочинів українцями стосовно іноземців. Цього року ми відправили на історичну батьківщину 1309 людей, серед них 485 вихідців з Кавказу. Саме ця категорія у нас здійснює квартирні крадіжки і пограбування. Міністр, знаючи цю статистику, виступив на захист наших громадян».

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Юрій Луценко 15 липня на засіданні колегії Головного управління МВС в Києві запитав начальника відділу громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб, скільки посвідчень на проживання той видав громадянам з далекого зарубіжжя. Почувши цифру "сімдесят", Юрій Луценко заявив: "У нас що, своєї робочої сили не вистачає? Хочте до Китаю – беріть квиток і їдьте туди у відпустку. Можете вважати мене расистом, але ще один Харків або Одесу я в Києві влаштувати не дозволю. Установка така: видаємо дозвіл, тільки якщо він одружився на нашій. Тому що з такими темпами мені доведеться запрошувати в`єтнамців і китайців в міліцію замість вас!"