Три дочки Жванії дізналися, хто в Україні дебіли і виродки

Народному депутату Давиду ЖВАНІЇ в аеропорту "Бориспіль" вручили повістку про виклик на допит до Генеральної прокуратури України на 10-ту годину ранку 23 липня.

Як повідомив "Українській правді"сам Д.ЖВАНІЯ, повістку вчора, 16 липня, близько 21.30 вручили йому близько десяти співробітників Генеральної прокуратури та СБУ.

"Я проводжав усю родину на відпочинок. Мене зустріли з камерами і хамським чином при дітях вручили повістку", - заявив Д.ЖВАНІЯ.

За його словами, повістка підписана заступником начальника Головного управління БКОЗ Служби безпеки України С.БАТРАКОВИМ за дорученням Генеральної прокуратури, при цьому на повістці немає номеру кримінальної справи.

"Я їм сказав, що вони дебіли і виродки. Я не мав на увазі їх, а всю систему, яка так працює, - розповів "Українській правді" депутат. – Бо я цілий день знаходився на робочому місці і декілька десятків разів ходив додому, бо збирав родину на відпочинок".

При цьому Д.ЖВАНІЯ заявив, що 23 липня він з’явиться у слідче управління, якщо його буде допитувати особисто керівник слідчої групи справи про отруєння Галина КЛИМОВИЧ.

"Згідно з Конституцією, я можу приходити на допит, а можу не приходити. Але я прийду і дам свідчення, якщо мене буде допитувати особисто пані КЛИМОВИЧ. Вона краде мій особистий час, я теж хочу зайняти її час. З іншими слідчими я говорити не буду", - заявив Д.ЖВАНІЯ "Українській правді".

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у президенти, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус". Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.

Народний депутат від блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Д.ЖВАНІЯ заявив, що В.ЮЩЕНКО не був отруєний. Він також заявив, що результати аналізів були сфальсифіковані, а отруєння глави держави було харчовим.

16 липня Генеральна прокуратура України через ЗМІ запросила Д.ЖВАНІЮ 23 липня на 10.00 до Головного управління з розслідування особливо важливих справ як свідка на допит у у справі, порушеній за фактом посягання на життя Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Генпрокуратура пояснює, що Д.ЖВАНІЯ "був на допитах лише двічі (15.02.2008 та 20.02.2008), які так і не були завершені, після чого з 22.02.2008 року до цього часу на жоден із 10 викликів не з`явився та не надав будь-яких відомостей, які б свідчили про поважність причин його неявки".

Повістки для Д.ЖВАНІЇ направлялись рекомендованими з повідомленням листами як на його домашню адресу, так і у Верховну Раду України, повідомляє Генпрокуратура.

Зокрема був направлений лист голові Верхової Ради України з проханням вирішити питання про вручення двох повісток Д.ЖВАНІЇ (на 10 і 12 червня), однак 9 червня Апаратом Верховної Ради України ці повістки були повернуті з відповідним листом про неможливість їх вручення депутату Д.ЖВАНІЇ, який «упродовж останніх днів не реєструвався перед пленарними засіданнями Верховної Ради України», йдеться у заяві.

Окрім того, зазначають у Генпрокуратурі, слідчий у справі звертався з листом до голови Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР з проханням відреагувати на порушення Д.ЖВАНІЄЮ ст.24 Закону України «Про статус народного депутата України» та ст. 70 Кримінально-процесуального кодексу України, на якого отримав відповідь про те, що Д.ЖВАНІЯ письмово поінформований Комітетом по суті порушеного питання «для відповідного реагування та надання Комітету письмового пояснення».

20 червня Генпрокуратура направила міністру внутрішніх справ доручення в порядку ст.114 КПК України, яким зобов`язала його забезпечити особисте вручення Д.ЖВАНІЇ повісток про явку до слідчого прокуратури на 1 і 4 липня та вжити усіх можливих, передбачених законом заходів.

9 липня, зазначає Генпрокуратура, міністр надіслав відповідь, що особисто вручив вказані повістки Д.ЖВАНІЇ у приміщенні Верховної Ради у присутності народних депутатів.