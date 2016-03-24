Шокін звільнив процесуального керівника, який порушив справу проти "діамантових" прокурорів - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

Віталій Опанасенко - процесуальний керівник у справі "діамантових" прокурорів - це в його руках всі процесуальні рішення у справі, на ньому вся відповідальність.

Віталію 27 років. Він працював в одній з районних прокуратур, але з початком війни перейшов у військову прокуратуру і поїхав в АТО.

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Він був у групі, яка вела найрезонансніші справи. Найгучнішою справою, у розслідуванні якого він брав участь була трагедія в Іловайську, розслідування загибелі Іл-76 в Луганському аеропорту, розслідування у справі "Торнадо". За успіхи в розслідуваннях нагороджений іменним пістолетом від міністра оборони Степана Полторака.

Ця група висунула підозру начальнику штабу АТО генерал-майору Назарову. Зараз проти нього ведеться судовий процес. Ця ж група підготувала підозру щодо командувача АТО, начальника Генштабу Віктора Муженка за злочинну бездіяльність, невиконання службових обов'язків і зникнення з командного пункту 24-25 серпня 2014-го під час наступу російських військ.

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Через тиждень після зарахування в штат Генеральної інспекції, Сакварелідзе направив Віталієві заяву народного депутата В'ячеслав Костянтинівського про прокурорську мафію, яка управляє пісочним бізнесом, на чолі з заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцом та заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимиром Шапакіним.

Це розслідування стало для Віталія Опанасенка першим в Генеральній інспекції, зазначає Бутусов.

Опанасенко спільно з начальником Главку "К" СБУ Віктором Трепаком організував операцію із затримання вимагачів. Саме 27-річний прокурор прийняв рішення провести обшук в приміщенні Головного слідчого управління ГПУ і за місцем проживання Шапакіна і Корнійця.

"У ході слідчих дій з'ясувалося, що Шапакін і Корнієць діяли безкарно, тому що були друзями сім'ї та довіреними особами генерального прокурора Віктора Шокіна", - пише журналіст.

Начальник Главку "К" Тріпак відсторонений від виконання обов'язків. Проти Опанасенко через розслідування у "діамантовій" справі ГПУ порушила дві справи за службові порушення.

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"Шапакін і Корнієць були підняті Шокіним з самих низів і зобов'язані йому всією своєю кар'єрою. Вони нічого не робили без його відома", - заявив Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 березня Сакварелідзе заявив, що звільнення співробітників ГПУ, які займалися розслідуванням справи "діамантових прокурорів" Корнійця і Шапакіна, тривають.

Раніше Сакварелідзе повідомляв, що за 4 місяці проти співробітників з його команди Генпрокуратура порушила сім кримінальних проваджень.

Колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала виробництво у відношенні так званих "діамантових прокурорів" до суду.