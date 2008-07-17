Балогу непокоїть амнезія Тимошенко та партизанщина в енергетиці

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вкотре намагається одноосібно, на власний розсуд вирішувати питання стосовно поставок енергоносіїв в нашу країну. Цими діями вона втручається у сферу конституційних прерогатив Президента України щодо забезпечення національної безпеки, однією із складових якої є енергетична безпека держави.

Так керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА прокоментував письмове доручення, згідно з яким Ю.ТИМОШЕНКО забороняє голові правління компанії «Укртранснафта» І.КИРЮШИНУ та його заступникам підписувати документи та брати участь у нарадах і консультаціях про транспортування нафти трубопроводом Одеса-Броди до окремого рішення уряду. Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Як зазначив В.БАЛОГА: «Кожен школяр знає, що нинішній Прем`єр з давніх літ плекає особливі сентименти до енергетики. Але Євро-Азійський нафтотранспортний коридор – не приватна автозаправка, а потужний міжнародний енергетичний проект, тому регулювати його втілення у такий звичний для Кабміну «ручний» спосіб не можна. Це питання виходить за суто економічні рамки, тут йдеться про європейську енергетичну політику та реноме України в її реалізації».

Глава Секретаріату наголосив, що енергетична безпека є незмінним пріоритетом внутрішньої та зовнішньої політики нашої держави. Він нагадав про підписаний у травні цього року Указ Президента № 474, згідно з яким до кінця 2008 року мають бути виконані всі організаційні і технічні заходи для переведення нафтопроводу Одеса-Броди в режим прямого постачання нафти, як і передбачалося при його прокладанні.

Проект ЄАНТК, у втіленні якого зацікавлені країни Європи, підтримує Європейська комісія. Азербайджан підтвердив готовність щороку поставляти за маршрутами коридору 5-6 млн. тонн нафти після того, як нафтопровід Одеса-Броди запрацює в аверсному режимі. Два вітчизняні нафтопереробні заводи, «Галичина» і «Нафтохімік Прикарпаття», можуть одержувати понад 5 млн. тонн каспійської нафти, вже розроблено проекти відповідних договорів. Саме через цю магістраль «Укртранснафта» готова транспортувати сировину на кордон з Угорщиною та Словаччиною. Використання труби у проектному напрямку дозволить постачати мільйони тонн «легкої нафти» до Білорусі та Польщі а через словацьку територію – до НПЗ в Чехії. За кілька місяців буде повністю завершено техніко-економічне обґрунтування маршруту «Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ».

В.БАЛОГА переконаний, що будь-яке «партизанське» втручання здатне поставити під загрозу виконання таких амбітних і далекосяжних планів: “у результаті наша економіка може зазнати багатомільярдних втрат, а вітчизняні НПЗ втратять можливості наростити обсяги виробництва, перейти на європейські стандарти продукції та посилити свою конкурентоспроможність”.

Керівник президентського Секретаріату нагадав Прем`єр-міністру ті положення з програми діяльності уряду, викладеної в коаліційній угоді, які стосуються саме нафтопроводу Одеса –Броди. За його словами, “у скріпленому автографом Ю.ТИМОШЕНКО зобов`язанні мова йде про «пріоритетність європейського напрямку» транспортування енергоносіїв цим паливопроводом, підписання необхідних міжурядових документів з метою забезпечення реалізації проекту постачання каспійської нафти в Україну через трубопровід Одеса – Броди, укладання довгострокових контрактів з нафтовими компаніями щодо його завантаження в аверсному режимі”.

«Забудькуватість Ю.ТИМОШЕНКО при виконанні власних обіцянок вже нікого в нашій країні не дивує. Однак у питанні, яке безпосередньо зачіпає національні інтереси, така амнезія - це вже не особиста справа Прем`єра. Керівникові уряду варто відновити в пам`яті текст коаліційної угоди і надалі відмовитися від будь-яких спроб корегувати курс держави на забезпечення енергетичної безпеки», – зазначив В.БАЛОГА.