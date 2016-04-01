Видатки на оборону і зарплати військових мають зростати щороку - нардеп

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", полковник Андрій Тетерук коментуючи кампанію Міноборони із залучення молоді на військову службу за контрактом.

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"Уряд Яценюка збільшив бюджетні видатки на оборону з близько 40 мільярдів гривень у 2014-му році до 113 мільярдів цьогоріч. Зарплатня лейтенанта на фронті з 2016 року зросла вдвічі, - до 13700 грн. Але це не вічний подвиг, а темп, який необхідно тримати щороку найближчими роками. Принаймні доти, поки в нас триває війна, - а відтак і інфляція", - зазначив Тетерук.

Лише подальше зростання зарплат та інших оборонних витрат, вважає народний депутат, дозволить повноцінно укомплектувати Збройні Сили України молодими освіченими кадрами.

"Зарплатами солдата-контрактника в 4000-12000 гривень Кабмін уже створив потужний матеріальний стимул для залучення молоді на посади десантників, танкістів, матросів. Але це лише перший етап необхідного оновлення армії. Тепер повітряним силам, Генштабу, розвідці потрібні інженери й "айтішники" з дипломами київського політеха. Хлопці, які зможуть обслуговувати зенітно-ракетні комплекси, комп’ютеризовані системи управління і зв’язку; обробляти дані супутникової та радіоелектронної розвідки. А за такими молодими кадрами полює бізнес, причому й в країнах Євросоюзу", - сказав Андрій Тетерук.

Потреба в подальшому значному зростанні оборонних видатків, наголосив він, зумовлена не лише війною, а й тяжким недофінансуванням війська в довоєнні роки.

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"Нефахівець скаже: куди вже далі збільшувати оборонні видатки, якщо Яценюк уже довів їх до 5% від валового внутрішнього продукту? Але ж ми нині відновлюємо Збройні Сили, які 20 років отримували заледве 0,25% ВВП. Хижацьке скорочення попередніх років вигнало в запас тисячі унікальних вузькокваліфікованих офіцерів та працівників оборонки. Декого з них ще можна повернути - гідними зарплатами. Але фізично немає тих лейтенантів і капітанів, яких вони могли б навчати у військах ці 20 років", - пояснив Тетерук.