СБУ пояснила, чому ловила Жванію в аеропорту

Cлужба безпеки України заявляє, що у зв’язку з тим, що народний депутат України Давид ЖВАНІЯ систематично ухилявся від дачі показів у якості свідка у відповідній кримінальній справі, вчора, 16 липня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники СБУ на виконання доручення Генеральної прокуратури України вручили йому повістку про обов’язкову явку на допит до слідчого прокуратури.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-центру СБУ.

За даними прес-центру, після вручення повістки Д.ЖВАНІЯ, згідно із встановленим законодавством України порядком, ознайомився з її змістом та особистим підписом засвідчив її отримання.

Про виконання цієї слідчої дії СБУ проінформувала слідчого Генпрокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Д.ЖВАНІЇ, його викликано на допит до Генеральної прокуратури України на 10-ту годину ранку 23 липня.

Як сказав Д.ЖВАНІЯ, повістку 16 липня близько 21.30 вручили йому близько десяти співробітників Генеральної прокуратури та СБУ.

"Я проводжав усю родину на відпочинок. Мене зустріли з камерами і хамським чином при дітях вручили повістку", - заявив Д.ЖВАНІЯ.

При цьому Д.ЖВАНІЯ підкреслив, що 23 липня він з’явиться у слідче управління, якщо його буде допитувати особисто керівник слідчої групи справи про отруєння Віктора ЮЩЕНКА Галина КЛИМОВИЧ.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у Президенти, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус". Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.

Між тим Д.ЖВАНІЯ заявив, що В.ЮЩЕНКО не був отруєний. Він також заявив, що результати аналізів були сфальсифіковані, а отруєння глави держави було харчовим.

16 липня Генеральна прокуратура України через ЗМІ запросила Д.ЖВАНІЮ 23 липня на 10.00 до Головного управління з розслідування особливо важливих справ як свідка на допит у у справі, порушеній за фактом посягання на життя Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Генпрокуратура пояснює, що Д.ЖВАНІЯ "був на допитах лише двічі (15.02.2008 та 20.02.2008), які так і не були завершені, після чого з 22.02.2008 року до цього часу на жоден із 10 викликів не з`явився та не надав будь-яких відомостей, які б свідчили про поважність причин його неявки".