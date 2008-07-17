У Генпрокуратурі визнали, що "отримати" Сацюка тепер неможливо

Національне центральне бюро Інтерполу не знало до останнього моменту про зміну громадянства Владимиром САЦЮКОМ, який фігурує в справі про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це виданню «КоммерсантЪ-Украина» №121 (706) від 17 липня 2008 року заявив керівник Національного центрального бюро Інтерполу Василь НЕВОЛЯ.

«На сьогодні такої інформації ми не одержували», - сказав він.

Зі свого боку заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН зазначив, що інформація про відмову у видачі В.САЦЮКА надійшла в Генпрокуратуру України близько двох тижнів тому. Разом з тим, за його словами, російська сторона не вказала дату, коли колишній перший заступник голови СБУ одержав російське громадянство. «Там є тільки посилання на Конституцію РФ та указ президента про надання йому громадянства Росії. Дати немає, та вони й не зобов`язані її повідомляти», – сказав В.ЩОТКІН. Заступник генпрокурора також висловив думку, що процедура екстрадиції В.САЦЮКА значно ускладнена. «Тепер ми його звідти вже ніяк не можемо одержати – поки він громадянин Росії, це виключено", – сказав В. ЩОТКІН.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура Російської Федерації відмовилася видавати колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА правоохоронним органам України. «У зв`язку з тим, що у провадженні військової прокуратури Центрального регіону України знаходиться кримінальна справа за звинуваченням В.САЦЮКА в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, здійснене працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 366 (службова фальсифікація, тобто внесення службовою особою до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, які спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, Генеральна прокуратура України в квітні 2008 року звернулася в Генеральну прокуратуру Російської Федерації з клопотанням про його екстрадицію”, - йдеться в повідомленні. У той же час прес-служба Генпрокуратури зазначає: “У відповідь на це звернення Генеральна прокуратура РФ повідомила, що, оскільки В.САЦЮК є громадянином Російської Федерації, то згідно зі ст. 61 Конституції РФ і ст. 57 Конвенції про правову допомогу і про правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах видача його правоохоронним органам України неможлива”.

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу стосовно колишнього першого заступника голови СБУ за ознаками ч. 2 ст. 423 КК України (зловживання військовою службовою особою службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). В.САЦЮК – народний депутат двох скликань. У Верховній Раді III скликання входив у фракцію «Демократичний союз», у Раді IV скликання – в депутатську групу «Європейський вибір». 3 лютого 2004 року став членом фракції СДПУ(о). З 30 квітня по 13 грудня 2004 року обіймав посаду першого заступника керівника Служби безпеки України. З червня 2005 року оголошений у міжнародний розшук.