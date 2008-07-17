На ланч з Меркель Ющенко запросить Яценюка та Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує, що візит Федерального канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ стане етапним кроком у розвитку традиційно дружніх і партнерських відносин між Україною і Німеччиною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що Німеччина є давнім стратегічним партнером України. Вона також нагадала, що 21 липня, понеділок, в Україну прибуває з робочим візитом федеральний канцлер Німеччини А.МЕРКЕЛЬ.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, в рамках візиту, зокрема, планується зустріч віч-на-віч Президента України та Федерального канцлера Німеччини. Вона додала, що після закінчення зустрічі під головуванням В.ЮЩЕНКА та А.МЕРКЕЛЬ відбудуться українсько-німецькі переговори у розширеному складі, а потім – робочий ланч за участю голови Верховної Ради України та прем`єр-міністра України.

За словами прес-секретаря, після цього В.ЮЩЕНКО та А.МЕРКЕЛЬ зустрінуться з представниками ЗМІ.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що основними темами переговорів будуть європейська та євроатлантична інтеграція України, питання розвитку енергетичної співпраці, інвестиційна співпраця у контексті підготовки до Євро-2012, еміграційно-візова політика в рамках підготовки нової посиленої угоди між Україною та ЄС.