Тейлор: США не форсуватимуть вступ України до НАТО

Сполучені Штати Америки не форсуватимуть вступ України до НАТО, оскільки відповідне рішення має ухвалюватися виключно населенням країни.

Про це заявив посол Сполучених Штатів в Україні Вільям ТЕЙЛОР, коментуючи слова колишнього радника з питань національної безпеки США Генрі КІСCІНДЖЕРА про те, що не варто поспішати зі вступом України до НАТО через відносини з Росією, повідомляє радіо "Свобода".

Він нагадав, що Г.КІССІНДЖЕР наголосив, що для Сполучених Штатів дуже важливо підтримати суверенітет України. “І ми, звісно, погоджуємося з цим, суверенітет України дуже важливий, треба підтримувати Україну як незалежну державу. Втім, КІССІНДЖЕР до цього додав, що не треба поспішати зі вступом України до НАТО. Влада Сполучених Штатів не хоче форсувати вступу України і Грузії до НАТО. Позиція США полягає у тому, що це рішення мають схвалювати Україна і Грузія”, - сказав В.ТЕЙЛОР.

При цьому посол додав, що у Бухаресті всі лідери НАТО заявили, що ці дві країни долучаться до НАТО. “Якщо Україна хоче вступити, то відповідь буде позитивною. Але це мають вирішувати самі українці”, - сказав В.ТЕЙЛОР.