У КПУ знають, коли будуть вибори і яка сила стане плацдармом

Партія “Єдиний Центр" стане плацдармом для проведення позачергових парламентських виборів у грудні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Донецьку заявив народний депутат від Компартії України Микола КРАВЧЕНКО.

"Ми вважаємо, що так званий "Єдиний Центр" буде як плацдарм для того, аби в грудні провести позачергові вибори", - сказав М.КРАВЧЕНКО.

За його словами, "Єдиний Центр" готується як партія, "яка, так би мовити, підірве основи Партії регіонів". "Вона повністю завоює позиції на Західній Україні, принаймні, зробить до цього спробу, з тим, щоб розкрутитися і в грудні організовано вийти до виборів. Це мій прогноз, але він збігається з прогнозом деяких інших депутатів", - відзначив М.КРАВЧЕНКО.

На його думку, "абсолютно прогнозованим є те, що Президент, можливо, зробить так, щоб час, що залишився до виборів, він був один". "Тобто остаточно вибити робочу основу у Верховній Раді, тримати в підвішеному стані уряд, і таким чином практично працювати в режимі прямого президентського правління", - вважає депутат. "Тому я нічому не здивуюся, якщо в жовтні буде оголошено про вибори в грудні", - наголошує він.

М.КРАВЧЕНКО також висловив упевненість, що "Президент грає сьогодні на свою користь і змушує Партію регіонів робити кроки на місці, і при цьому укріплює свою політичну силу, яка працюватиме на нього". "І в цьому якраз є програш Партії регіонів. Вони розуміють, що вони втрачатимуть, зв`язавшись з Президентом. У даному випадку тимчасові перехоплення Президента, вони виграшні для ЮЩЕНКА", - вказав комуніст. При цьому він висловив переконаність, що "після виборів в грудні і ЮЩЕНКА, і Партію регіонів ототожнюватимуть".

Крім того, М.КРАВЧЕНКО роз`яснив, чому фракція комуністів не підтримала в парламенті резолюцію про недовіру уряду. "У Партії регіонів відкрито заявили, що вони працюють з Президентом України з приводу створення широкої коаліції. Ми на цій основі не проголосували за відставку уряду тому, щоб не укріпити Президента, і ми на цій основі не проголосували за бюджет", - підсумував народний депутат.