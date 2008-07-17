Ющенко підніметься завтра на Говерлу за будь-якої погоди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, перебуваючи у прекрасній фізичній формі, наполягає на тому, що його сходження на гору Говерла має відбутися за будь-якої погоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на брифінгу прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Вона нагадала, що завтра, 18 липня, Президент України В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії відкриття та освячення скульптурної композиції «Тризуб» на Говерлі.

За її словами, на Говерлу буде піднято державний прапор України і закладено капсулу із землею з усіх регіонів України, «з місць звитяг українського духу і зброї».

І.ВАННИКОВА наголосила, що Президент України переконаний у тому, що ця акція має символізувати об’єднання всіх українських земель. «Ми єдині в прагненні розбудувати потужну сучасну економіку, відродити свою історичну пам’ять, свою національну ідентичність, утвердити українську мову як єдину державну і загальнонаціональну», - процитувала В.ЮЩЕНКА його прес-секретар.

Вона додала, що Президент наголошує, що «ми єдині в бажанні забезпечити Україні належне місце серед передових країн Європи, сказати своє слово у світовій культурі й науці, у світовій історії».