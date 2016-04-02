Журналісти "Секретних матеріалів" заявляють про стеження і напад невідомих зі зброєю

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив креативний продюсер департаменту журналістських розслідувань "1+1", редактор програми "Гроші" Олександр Дубинський.

Вчора редакція проекту "Секретні матеріали" стала об'єктом стеження, а потім нападу - відразу три автомобіля зовнішнього н... Опубліковано Олександром Дубинським2 квітня 2016 р.

За його словами, відразу три автомобілі зовнішнього спостереження стояли під офісом редакції протягом дня, а в машинах постійно знаходилося по 3 людини.

"Коли, переконавшись у стеженні, мої колеги запитали у людей, що знаходяться в одному з автомобілів, що вони тут роблять - ті моментально виїхали. Їх напарник, який в цей час був на вулиці - кинувся тікати. При спробі його зупинити, щоб поговорити - погрожував, а потім завдав удару металевим предметом по обличчю Ярославу Бугакову. Після чого втік. Ситуація дуже неприємна. Особливо, враховуючи той факт, що стеження за своєю квартирою я спостерігаю вже протягом тижня (відповідну заяву до Подільського РВВС подано)", - пише журналіст.

"Окремо хочу відзначити безпорадність співробітників поліції, які прибули вчора на виклик. У екіпажу навіть не було аркушів паперу. Що робити - абсолютно не розуміють. Ми надали і номери автомобіля, в якому перебував нападник на журналістів - але вони навіть не були передані оперативним черговим", - йдеться в повідомленні.

Він пише, що одну з машин "наружки" вдалося заблокувати, але поліцейські відмовилися її евакуювати.

"Вночі, коли нападники приїхали її забирати, вони погрожували Володимиру Силякову пістолетом і погрожували "завалити". Ці загрози записані на відео", - пише Дубинський.