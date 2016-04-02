У Одесі на Куликовому полі петардою травмовано учасника поминальної акції

Як повідомив УНІАН заступник начальника відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Віктор Вдовін, на Куликовому полі проходила публічна акція.

«Один з учасників хотів запалити лампадку. Коли він це зробив, стався вибух. За попередніми даними, там виявилася петарда», - сказав Вдовін. За його даними, у потерпілого - перелом двох пальців руки і рвана рана долоні, його доставили в лікарню.

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За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

«Коли потерпілий відійде від шоку, він буде допитаний. Можливо, будуть з'ясовані якісь нюанси», - зазначив Вдовін.

На Куликовому полі сьогодні проходила акція, присвячена черговій даті з дня загибелі людей в розташованому тут Будинку профспілок 2 травня 2014 року. Як повідомили УНІАН очевидці, на Куликовому полі зібралося кілька десятків «куликівців». Також прийшли проукраїнські активісти. Опонентів, між якими відбулася словесна перепалка, розділяли співробітники правоохоронних органів.

Вибух стався, коли мітинг завершився.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися зіткнення в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.