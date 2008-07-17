Тимошенко за тиждень знатиме, як повністю змінити ситуацію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує протягом тижня скласти план першочергових заходів для поліпшенню ситуації в легкій промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою вона виступила сьогодні на нараді з розгляду ситуації справ і перспектив розвитку легкої промисловості на ВАТ “Тернопільське об`єднання “Текстерно”, на якому були присутні керівники підприємств легкої промисловості України.

“Я хотіла, щоб ми поставили перед собою завдання взяти тиждень, не більше, просто всім разом скласти план таких першочергових дій, які зможуть змінити ситуацію повністю”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що дії колишніх урядів щодо розвитку галузі були вкрай недостатніми, а часто просто формальними.

Вона підкреслила, що план дій має бути вироблений після детального вивчення думок і пропозицій як керівників підприємств, так і профспілок.

В основу плану дій буде покладений розроблений варіант документа Міністерства промислової політики.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що виробництво в легкій промисловості в Україні з 1990 року скоротилося в 10 разів. Число співробітників галузі скоротилося в 5 разів і на сьогодні на 5 тисячах підприємств працює близько 150 тисяч чоловік.

За її словами, практично всі підприємства легкої промисловості знаходяться в приватній або колективній власності, держава керує лише 0,7% підприємств. Утім, не зважаючи на це, галузь деградує. Причиною, на думку прем`єра, є тиск імпорту, зокрема китайського, застаріле устаткування, низькі зарплати навіть порівняно із зарплатами в легкій промисловості Росії та Польщі.

Також Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила необхідність підвищення якості профтехосвіти працівників легкої промисловості.

Вона підкреслила, що вітчизняні підприємства легкої промисловості практично не одержують державних замовлень – перевага віддається зарубіжним виробникам.