Мер Києва віддав набережну Дніпра під забудову Сандею Аделаджі і Яну Табачнику

На Дніпровській набережній замість приватного сектора і парку побудують житло і розважальні центри. Київська міськдержадміністрація виділила 128 га землі в районі затоки Княжий Затон на Позняках під масштабну забудову.

Проте з урахуванням намивання землі загальна площа ділянки складе близько 140 га. Новий мікрорайон, як повідомляє газета «Дело», розташується уздовж Дніпровської набережної на ділянці від проспекту Бажана до вулиці Здолбунівська. Згідно генеральному плану розвитку Києва, велика частина планованих новобудов - житлові будинки. Крім того, тут з`явиться шість спорткомплексів, два офісних і п`ять торгово-розважальних центри, три паркінги, готелі, аквапарк, океанаріум, яхт-клуб, цирк.

Фахівці інститутів «Київпроект» і «Київгенплан» назвали фірми, які одержали в цьому місці земельні ділянки в довгострокову оренду. Найбільший орендар - компанія «Академ-клуб», що одержала 44 га. «Планується вкласти близько $500 млн., проект розрахований на 10-12 років», - говорить заступник генерального директора «Академ-клубу» Віталій Семенюк. Він відзначає, що компанія сама забудовуватиме цю територію. «Окрім цього, швидше за все ми будемо провідною фірмою зі створення дирекції цілого мікрорайону, щоб була координація дій між всіма забудовниками», - підкреслює Семенюк.

Близько 2,62 га одержала релігійна організація «Посольство Боже», яку очолює проповідник Санждей Аделаджа. Вона має намір спорудити тут духовний центр. За словами Андрія Куксенко, адміністратора церкви, це буде будівля загальною площею 30 тис. кв. м із залом для глядачів на 10 тис. місць. За його словами, забудовником буде Українська релігійна община, а планований об`єм інвестицій - $24 млн. «В центрі різні християнські конфесії зможуть проводити богослужіння, оскільки зараз ми змушені тулитися на орендованій території легкоатлетичного манежу», - говорить Куксенко.

Ще 6,5 га на 25 років орендувала громадська організація «Міжнародний творчий центр Яна Табачника». Цією ділянкою раніше цікавилася прокуратура Подільського району Києва. Вона порушила кримінальну справу за фактом незаконної передачі посадовцями Київського річкового порту земельної ділянки під будівництво елітного клубу «Честь имею». Зараз справа розглядається в Арбітражному суді Києва. Не дивлячись на це, початок будівництва запланований на кінець року. У самому центрі відмовилися назвати передбачувані інвестиції і деталі проекту, пославшись на те, що такою інформацією володіє лише Табачник. «Це питання до Табачника, а він зараз на канікулах», - сказала співробітниця, що не побажала назватися.

Також ділянки в районі Княжого Затону отримали компанії «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ», «Київміськбуд», «Столиця», «Житло киянам», «Энранжелезобетон», «Вібропрес», трест «Подводтрубопровод».

Зараз на місці майбутнього будівництва розташовані близько 40 приватних будинків і рекреаційна зона. Територію, що раніше планувалася під парк, передали в оренду вище згаданим фірмам.

Для реалізації планів по забудові приватний сектор збираються знести, а його мешканців переселити у першу чергу новобудов. Багато жителів не бажають покидати це місце, оскільки мають присадибне господарство, яке для багатьох є основними засобом для існування.

Окрім цього, забудовники вже розгорнули насипні роботи для розширення території. В результаті вода в Дніпрі почала підніматися, що може загрожувати екологічною катастрофою.

"Обком"