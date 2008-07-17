Секретаріат Ющенка обурений діями Тимошенко

У Секретаріаті Президента України обурені діями керівництва уряду із зриву наради у глави держави. Про це заявив уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на брифінгу в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, в середу, 16 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав намір провести нараду з питань реалізації проекту «Одеса-Броди», на якій планувалося підписати документи, необхідні для практичного втілення Указу Президента України №474 про забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі.

«На позавчора була практично завершена підготовка проектів двох угод про поставки на підприємства (НПК «Галичина» і ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття») більш ніж 5 млн. тонн каспійської нафти і також 3 млн. тонн (нафти) транзиту через Україну», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Ці угоди планувалося підписати строком на два роки.

Утім, глава держави був змушений відмінити нараду, оскільки буквально напередодні до Секретаріату Президента факсом надійшла копія доручення за підписом прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, в якому вона заборонила представникам урядових структур і державних компаній брати участь у переговорах, нарадах і консультаціях і підписувати документи з транспортування нафти трубопроводом «Одеса-Броди» до окремого рішення уряду.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ розцінив дану ситуацію як «безпрецедентний випадок». «Я не знаю, що тим самим заборонено. Заборонено двом українським нафтопереробним заводам одержувати нафту? Заборонено українцям, зокрема, на Західній Україні мати робочі місця? Заборонено українському водієві мати нормальний нафтопродукт? Як можна не любити цю державу, щоб робити такі речі?», - сказав він.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, «ця ситуація відкладає реалізацію проекту, щонайменше, на декілька місяців».