Імовірність дострокових виборів у Раду залишається високою - КВУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час міжнародної конференції "Медіа і вибори в Україні: виклики і можливі рішення".

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"Вірогідність проведення дострокових виборів восени (2016 року - УНІАН), навесні наступного року залишається досить високою", - зазначив він.

Експерт наголосив на необхідності зміни виборчої системи в Україні.

Він висловив думку, що громадськість та представники ЗМІ повинні об'єднатися для проведення кампанії за прийняття закону, яким передбачатиметься перехід на пропорційну виборчу систему.

Ця система, зазначив Кошель, дозволить мінімізувати підкуп виборців.

Якщо не відбудеться перехід на нову виборчу систему і зменшення рівня корупції, до нового парламенту за допомогою прямого або непрямого підкупу виборців можуть прийти кілька політичних сил, вважає експерт.