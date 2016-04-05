У Клімкіна заявили, що Нідерланди наполегливо рекомендували не робити повноцінну кампанію перед референдумом
80% аргументів, які використовують опоненти України щодо проведення референдуму в Нідерландах стосовно ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС, є копіпейстами російських аргументів проти цієї угоди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.
“80% аргументів, які використовують наші опоненти, це звичайні копіпейст російських аргументів проти угоди про асоціацію. Це не загальні аргументи, де можливе співпадіння, це абсолютно чітке відпрацювання російських тез”, - сказав він.
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Він зазначив, що українська сторона немає доказів щодо фінансування організацій, які негативно представляють Україну напередодні референдуму.
“У нас немає доказів щодо фінансування цих організацій, тому я не буду на цю тему спекулювати. Але те, що вони працюють абсолютно по російським темах, це категорично так”, - сказав Кулеба.
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Він також повідомив, що після того як був призначений референдум, нідерландські партнери в Україні чітко поінформували українську сторону, що в силу специфіки сприйняття цього питання в Нідерландах повноцінна кампанія уряду України, як і повноцінна кампанія уряду Нідерландів буде сприйнята як політичний тиск на виборця і відповідно матиме зворотний результати.
“Нам наполегливо порекомендували обмежитися в своїх активностях і основний наголос зробити на активності громадянського суспільства. Відповідно свою місію ми бачили не лише в реалізації власних заходів, але й у наданні максимального сприяння громадським ініціативам”, - додав Кулеба.
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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Референдум був ініційований групою GeenPeil.