Соцопитування в Нідерландах свідчить, що кількість опонентів України на референдумі переважає

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

«В моєму розпорядженні є три соцопитування, які свідчать, що кількість опонентів переважає, але відсотки між ними абсолютно різні. В одному соцопитуванні - це 13%, в другому - 67%, в третьому - 3%», - сказав Кулеба.

Він зауважив, що при цьому значною залишається кількість громадян, які до сьогоднішнього дня не визначилися з вибором. Їхня кількість коливається між 30 та 40%.

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Кулеба зазначив, що за інформацією голландських досвідчених політтехнологів, специфіка голландського виборця полягає в тому, що в останній день люди схильні змінювати свою точку зору під впливом спонтанних чинників.

«В Нідерландах, як мені пояснили, це доволі серйозний фактор в остаточному результаті», - сказав дипломат.

За його словами, стосовно явки виборців є три думки: явка перевищить 50%, явка вийде між 30 і 40%, явка не перевищить 25%.

При цьому Кулеба повідомив, що провідна нідерландська соціологічна компанія відмовилась проводити соцопитування.

«Провідна нідерландська компанія, яка є номером один в плані довіри до соціологічних опитувань, з самого початку відмовилася робити заміри щодо референдуму, пояснюючи це тим, що форма є новою для Нідерландів, тема є спекулятивною і спрогнозувати результати надзвичайно складно», - додав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Остаточні результати референдуму будуть оголошені 12 квітня

Парламент Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію з Україною, а референдум з цього питання скликано після громадської ініціативи. Втім проведення референдуму призупинило процес самої ратифікації.