Костенко організовує фронт проти уряду і парламенту

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО сподівається, що восени вдасться сформувати патріотичний фронт протидії “антиукраїнській Верховній Раді та уряду”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Лідер УНП зазначив, що хотів би бачити в цьому фронті всіх тих, хто “сповідує ідею української демократії”, європейського напряму розвитку України. За його словами, сюди можуть увійти і крайні праві політичні сили.

Ю.КОСТЕНКО наголосив, що “ми також не виключаємо можливість співпрацювати у захисті національних інтересів і державності із лівоцентристською політичною силою, якою є Блок Юлії Тимошенко”.

Лідер УНП нагадав, що партія прийняла рішення про перехід в опозицію до більшості у Верховній Раді України та сформованого нею уряду, який очолив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він повідомив, що правління УНП ухвалило днями рішення продовжувати акції протесту, розпочаті в липні. За його словами, УНП проведе акцію “За кого пропав твій голос?”, де опитуватимуть виборців, як вони сприймають з часом свій вибір, наскільки він правильний. Ю.КОСТЕНКО нагадав, що під час парламентської виборчої кампанії керівники помаранчевих блоків у боротьбі за голоси виборців використовували заклик “Не дай пропасти своєму голосу”, адресований помаранчевому електорату, який не мав наміру голосувати за помаранчеві мегаблоки.

У прес-релізі, який був розповсюджений на прес-конференції, зазначається, що дана акція-опитування розпочнеться 12 серпня на Майдані Незалежності в Києві. Ю.КОСТЕНКО повідомив, що також буде проведена акція “Кого ти не хотів бачити в уряді?”, тобто акцію “народної люстрації”. Він вважає, що люди мають дати оцінку новому уряду, оскільки “там ми побачили багато скомпрометованих політиків чи державних діячів, проти яких порушувались кримінальні справи”.