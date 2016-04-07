У Тристоронній контактній групі розповіли про переговори щодо виборів на Донбасі

Про це у своєму Facebook написала одна з представників України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську Ольга Айвазовська, яка приєдналася до роботи підгрупи 23 березня.

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За її словами, на засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську 5-6 квітня обговорювалося питання модальностей виборів на тимчасово окупованих територіях на сході України і в дуже короткій, тезовій формі - питання амністії. По другому питанню сторони не досягли згоди, а в черговий раз вербалізовали свої аргументи.

Представник України акцентувала увагу на тому, що питання безпеки є ключовим для будь-яких дискусій щодо ймовірності старту виборчого процесу на Донбасі.

"Відповідно, ОРДЛО і РФ досить нервово реагують на ідею введення поліцейської місії ОБСЄ, формат якої дає шанс на паритетних умовах забезпечити ключову передумову для повноцінного політичного процесу, до якого будуть залучені українська сторона і т. н. "народна міліція". Відкритим залишається питання щодо верифікатора рівня безпеки і виконання потенційно поставлених завдань по фактору безпеки, які, звичайно, будуть напрацьовуватися не тільки в контексті виборів", - заявила Айвазовська.

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При цьому вона зазначила, що при розгляді модальностей виборів, без відповіді залишаються питання, якими повинні бути ці вибори: черговими, позачерговими або першими виборами. Айвазовська пояснила, що кожне з найменувань має певний сенс.

"Чергові вибори мають відбуватися в останню неділю жовтня 5-го року повноважень органів місцевого самоврядування. Перші, якщо мова йде про нові адміністративно-територіальних утвореннях, як наприклад після добровільного об'єднання громад. Нові територіальні одиниці не будуть створені, відповідно, українська сторона не приймає таку формулювання, тоді як інші учасники більшою мірою не проти її застосувати. На моє глибоке переконання, такі вибори, коли б вони не відбулися, повинні бути позачерговими, а відповідні органи обиратися до наступних чергових", - наголосила Айвазовська.

Представник України повідомила, що РФ і бойовики наполягають на застосуванні мажоритарної виборчої системи, тоді як українська сторона – на участі партій у виборах, що також буде мати прямий вплив на спосіб формування виборчих комісій, а також адміністрування виборчого процесу.

"Позиція про необхідність реінтеграції в український політичний простір є раціональною, але ОРДЛО стверджує, що жодної з нині існуючих політичних сил "жителі" не довіряють, тому мажоритарна система буде найбільш недискримінаційною. На мою суб'єктивну думку, проти мажоритарки сказано стільки негативу, що пояснювати що-небудь не варто. У тому числі, шановні міжнародні інститути дали достатньо висновків чи зауважень з цього питання", - зазначила Айвазовська.

Крім того, за її словами, адміністрування виборів, робота комісій та формування списків виборців поки обговорюються на рівні "фантастики".

"Зрозуміло, що є чітка вертикаль, зміна юрисдикцій в якій або ж доступ до персональних громадянам іншим способом, ніж це передбачає Закон "Про державний реєстр виборців", не є правовим підходом, на чому наполягає українська сторона, і що відмовляється розуміти РФ і ОРДЛО", - сказала вона.

Також Айвазовська зазначила, що участь внутрішньо переміщених осіб у виборах представляється узгодженою позицією, хоча кожна зі сторін бачить кардинально різні форми. Україна - за організацію голосування за місцем перебування, тоді як ОРДЛО наполягає на поверненні, що не є прийнятним з точки зору безпеки людей.