ЗМІ: у Порошенка знайшли ще 5 офшорних фірм

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" на Радіо Свобода.

Журналісти посилаються на матеріали кримінальної справи, яка була порушена у 2003 році за часів президента Леоніда Кучми, коли Порошенко перебував в опозиції.

У розслідуванні йдеться, що правоохоронці встановили під час досудового слідства, що офшорна компанія Agroprodimpex, яка з'явилася у структурі бізнесу Порошенка у 2001 році і залишається там донині, "задіяна у злочинних схемах мінімізації оподаткування низки підприємств, що зареєстровані та розташовані на території України".

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Слідчі зверталися до Інтерполу з проханням долучити іноземних правоохоронців до розслідування, в якому фігурують щонайменше 5 офшорних фірм, які в різний час належали до групи компаній "Укрпромінвест".

Йдеться про: Agroprodimrex Corp із офшорної зони штату Делавер (США), кіпрський Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited та Fairdrook EnterprisesLimited із острова Мен та панамський Ukrprovinvest Holding Limited.

Але у 2004 році кримінальна справа була закрита і не була передана до суду.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня були обнародувані так звані "панамські документи" про використання офшорів багатьма впливовими політиками світу, в яких в тому числі згадувався Порошенко.

В цей же день українські ЗМІ повідомили, що Порошенко заснував три офшори для реструктуризації активів Roshen.

Відразу після цього фінансові радники Порошенка повідомили, що Roshen переданий в траст, і президент не має відношення до управління цим активом.