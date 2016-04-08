У ВАСУ відреагували на заяву Деканоїдзе про реванш міліцейської системи

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ВАСУ.

Нагадується, що 7 квітня Деканоідзе в інтерв’ю журналістам програми "Схеми" заявила, що реформу поліції можуть звести нанівець рішення судів про поновлення на роботі працівників МВС, які не пройшли переатестацію. Також вона звинуватила суди у проведенні закритих судових засідань.

У зв’язку з цим Вищий адміністративний суд України наголошує, що, відповідно до ст. 8 Конституції України, у державі визнається і діє принцип верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Відповідно до статті 55 Конституції, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

"Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ", - сказано у заяві.

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Таким чином, кожен громадянин України, у тому числі працівник поліції, має право на звернення до суду для захисту своїх прав, свобод та інтересів, наголосили у ВАСУ.

Також Вищий адміністративний суд запевняє, що закритих судових засідань при розгляді спорів щодо скасування наказів про звільнення працівників поліції не було.

Крім того, у ВАСУ зазначають, що стосовно заборони відеофіксації судового засідання за позовом звільнених поліцейських «на прохання позивача», про яку йшлося у публікації проекту "Схеми", то суддя керувався п.8 ст.12 Кодексу адміністративного судочинства, де зазначено, що проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

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"Таким чином, звинувачення на адресу судів з боку посадової особи не має під собою об’єктивних і правових підстав. Подібний виступ виглядає як маніпулювання суспільною думкою для приниження діяльності судів і прикривання некомпетентності органу державної влади, який порушує норми закону при звільненні співробітників.

Представникам виконавчої влади як публічним особам варто спрямувати максимум зусиль для дотримання законодавства при переатестації працівників поліції з метою зменшення кількості звернень наших громадян як до вітчизняних судів, так і до Європейського суду з прав людини", - заявили у ВАСУ.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Деканоідзе заявила, що реформу органів МВС можуть звести нанівець рішення судів про поновлення на роботі працівників міліції, які не пройшли переатестацію.

"Я відчуваю реванш міліції, реванш тих співробітників, які не пройшли переатестацію. Майже всі вони звернулися до суду. Конвеєром відбуваються закриті засідання, і я дуже боюся, що стара суддівська система зробить усе, щоб знищити реформу поліції", - сказала вона.

Деканоідзе повідомила, що уже є два рішення суду про поновлення на роботі працівників МВС, які не пройшли переатестацію.