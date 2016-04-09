Порошенко призначив Кулебу представником України при Раді Європи

16:19, 09 квітня 2016
Політика
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Президент Петро Порошенко призначив Дмитра Кулебу постійним представником України при Раді Європи.

Фото УНІАН

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Відповідний указ президент підписав 9 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Кулеба до цього обіймав посаду посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ України.

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