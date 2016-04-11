У ГПУ показали відео, де Каську вручають підозру
У Генпрокуратурі України (ГПУ) показали відеозапис, на якому зафіксували вручення підозри екс-заступнику генпрокурора Владиславу Каську.
Відео опубліковане на каналі YouTube Еспресо.
Таким чином у Генпрокуратурі спростовують інформацію екс-заступника генпрокурора Віталія Каська про те, що йому оголошували про підозру особи, які не мають на це права.
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За даними ЗМІ, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Каську зачитали підозру у скоєнні злочину.
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У Генеральній прокуратурі заявили, що Каську повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінують правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. За твердженням ГПУ, повідомлено про підозру з дотриманням всіх передбачених законом прав підозрюваного, а також з урахуванням перебування Каська в статусі адвоката.