Балога радить Тимошенко придивитися до своїх «багатеньких друзів»

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає корупційними усі проекти, які не дають їй персонального зиску.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, В.БАЛОГА переконаний, що використання нафтопроводу «Одеса-Броди» у запроектованому напрямку принесе значні вигоди для вітчизняної економіки і стане вагомим елементом у справі диверсифікації поставок енергоносіїв у нашу країну. Крім того, аверсний режим використання цієї магістралі розширить можливості для міжнародної співпраці України в галузі енергетики в контексті формування єдиної енергетичної політики Європи. На сьогодні напрацьовано конкретні рішення, які дозволять незабаром використовувати потужності нафтопроводу з максимальною ефективністю.

В.БАЛОГА категорично відкинув закиди Ю.ТИМОШЕНКО щодо існування корупційної складової у переведенні нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим. Він нагадав, що трубопровід був спроектований і побудований із належним техніко-економічним обґрунтуванням цього проекту саме для перекачування каспійської нафти з Одеського терміналу до європейських споживачів. “Отже, заяви прем`єра та її спроби протидіяти відновленню проектного напрямку використання цієї магістралі руйнують зацікавленість низки держав Середньої Азії та Європи в енергетичному співробітництві з Україною”, - наголошує В.БАЛОГА.

«Ю.ТИМОШЕНКО не придумала нічого новішого і переконливішого, як начепити бирку корупції на черговий економічний проект, який не обіцяє їй особисто реального зиску. Взагалі, звинувачення в корупційних діяннях для керівника уряду стали звичними, як зміна пір року. Тавро «корупціонера» одразу ж і безжально ставиться на кожному політику або чиновнику, який відмовився грати за правилами Ю.ТИМОШЕНКО”, - зауважує глава Секретаріату Президента. Він наводить приклад, коли нинішнє керівництво Фонду державного майна прем’єр, за словами В.БАЛОГИ, без жодного доказу назвала «надійно корумпованим». “По суті, нею виносяться позасудові вердикти без жодних аргументів – тільки тому, що вона так вважає. Однак є одна особливість у викривальних пасажах прем`єр-міністра: вона оголошує корупціонерами лише «чужих» і не помічає нечистих на руку серед свого найближчого оточення", - вважає він.

За оцінкою В.БАЛОГИ, при критичному погляді на широке коло політиків і бізнесменів, наближених до нинішнього керівника Кабміну, виникає багато запитань про корупційну складову у їхній діяльності. Ці «багатенькі друзі» Ю.ТИМОШЕНКО посідають верхні рядки у рейтингах найбагатших українців, і не в останню чергу через використання важелів влади, заявив глава Секретаріату. “Мультимільйонери з депутатськими значками, які здобули місця у Верховній Раді за списками БЮТ, примножили свої статки завдяки прийняттю вигідних рішень і постанов у багатьох прибуткових галузях (автомобілебудуванні, транспорті, виробництві м`яса, торгівлі), на масштабних операціях із нерухомістю та вражаючих земельних об орудках”, - зауважив В.БАЛОГА.

”Грандіозною корупційною схемою стала Тендерна палата, яка принесла її розробникам із БЮТ десятки мільярдів гривень баришів. Лише завдяки безкомпромісній позиції Президента Віктора ЮЩЕНКА Верховна Рада була змушена скасувати це джерело безчесної наживи. Однак спроби відновити махінації із державними закупівлями зараз втілюються через Міністерство економіки, що вимагає від правоохоронних органів адекватних дій”, - наголосив В.БАЛОГА.

На думку глави Секретаріату, Ю.ТИМОШЕНКО слід ретельно добирати слова, перш ніж виступати зі звинуваченнями у корупції, кого б вони не стосувалися, й у правовій державі, якою є Україна, визнати факт корупційного діяння може тільки суд, але ніяк не самочинно прем`єр. «З іншого боку, керівникові уряду варто пильніше поглянути на деякі одіозні фігури зі свого оточення. Адже про сумнівні з точки зору закону діла «багатеньких друзів» Ю.ТИМОШЕНКО знає ледь не кожен українець, принаймні, широко пише преса. Для того, щоб чесно і відкрито заявляти про боротьбу з корупцією, треба самому бути бездоганним. І не лише рядитися в білі шати, а й домагатися чистоти власних рядів», – вказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Ю.ТИМОШЕНКО назвала варіант аверсного використання «Одеса-Броди», який обговорює зараз Секретаріат Президента, корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго» номер три».