Тривала "прем'єріада": експерт назвав сильні і слабкі сторони кандидата Гройсмана

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Уряд буде сформовано до кінця поточного тижня, а у Володимира Гройсмана є шанси як у найбільш рейтингового, компромісного кандидата отримати посаду прем'єр-міністра», - вважає він.

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«Мабуть, найсильнішою стороною Гройсмана є те, що він привабливий для міжкорпоративних компромісів. Суть не стільки в особистості, скільки в тому, що його позиція і вміння «між крапельок» говорити з усіма групами впливу відрізнятиме його від Яценюка, який воював з певними групами», - вважає експерт.

«Є слабка сторона Гройсмана, яка полягає насамперед у тому, що він сприймається і, напевно, довгий час буде залежний від президента і його кабінету», - припускає Єрмолаєв.

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При цьому політолог вважає, що «в новому уряді кількість стримувань та противаг і кадрових, і корпоративних буде дуже істотною, що буде певним викликом для Гройсмана».

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Арсеній Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єра.

Лідер фракції "БПП" Юрій Луценко повідомив, що станом на сьогодні учасники переговорів узгодили кандидатури на посади всіх міністрів, за винятком міністра енергетики та вугільної промисловості й міністра охорони здоров'я, а завтра парламент має голосувати за зміну уряду.