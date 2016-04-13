Тривала "прем'єріада": експерт назвав сильні і слабкі сторони кандидата Гройсмана
Директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна" Андрій Єрмолаєв прогнозує, що склад нового уряду буде сформований до кінця цього тижня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Уряд буде сформовано до кінця поточного тижня, а у Володимира Гройсмана є шанси як у найбільш рейтингового, компромісного кандидата отримати посаду прем'єр-міністра», - вважає він.
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«Мабуть, найсильнішою стороною Гройсмана є те, що він привабливий для міжкорпоративних компромісів. Суть не стільки в особистості, скільки в тому, що його позиція і вміння «між крапельок» говорити з усіма групами впливу відрізнятиме його від Яценюка, який воював з певними групами», - вважає експерт.
«Є слабка сторона Гройсмана, яка полягає насамперед у тому, що він сприймається і, напевно, довгий час буде залежний від президента і його кабінету», - припускає Єрмолаєв.
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При цьому політолог вважає, що «в новому уряді кількість стримувань та противаг і кадрових, і корпоративних буде дуже істотною, що буде певним викликом для Гройсмана».
Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Арсеній Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єра.
Лідер фракції "БПП" Юрій Луценко повідомив, що станом на сьогодні учасники переговорів узгодили кандидатури на посади всіх міністрів, за винятком міністра енергетики та вугільної промисловості й міністра охорони здоров'я, а завтра парламент має голосувати за зміну уряду.