БПП узгодив із Гройсманом кандидатуру міністра енергетики - нардеп

На посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України рекомендується кандидатура заступника голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, депутата від БПП Ігоря Насалика.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам після засідання фракції "Блоку Петра Порошенка" повідомив народний депутат від БПП Сергій Березенко.

"Ми офіційно підтримали і висунули Гройсмана в прем'єри. І відповідно, той список, який зачитано", - сказав депутат.

Він зазначив, що щодо кандидатури на посаду міністра інфраструктури зараз має визначитися "Народний фронт".

Крім того, парламентарій наголосив, що неузгодженим наразі лишається лише Міністерство охорони здоров'я.

Щодо міністерства ПЕК, Березенко зазначив: "Ми сьогодні офіційно, щойно, підтримали фракцією Ігоря Насалика".

"І Володимир Борисович (Гройсман – УНІАН) підтримав цю пропозицію", - додав він.

На засіданні фракцій коаліції о 18.00, зазначив Березенко, має бути ухвалено звернення до президента щодо внесення кандидатури Гройсмана на посаду прем’єр-міністра.