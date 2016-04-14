Ізраїль попередив своїх громадян про небезпеку відвідування Криму без дозволу України

Незаконне перебування на території Криму вважається кримінальним злочином і може призвести до кримінального провадження щодо порушників, передає Газета.ру з посиланням на Haaretz.

Видання додає, що попередження було опубліковане після того, як уряд України висловило протест у зв'язку з візитом одного з членів парламенту Ізраїлю в Крим без отримання дозволу.

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На сайті відомства йдеться про те, що "в’їзд на територію Кримського півострова будь-якими іншими шляхами, крім як через територію України, вважається кримінальним злочином, згідно з українськими законами".

Як пояснили у статті, заборона не пов'язана з небезпекою перебування на терит

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом президента Росії Володимира Путіна та інших російських чиновників 18 березня на тимчасово окуповану територію України - Автономну Республіку Крим.