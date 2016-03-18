МЗС протестує проти неузгодженого з Україною візиту Путіна до окупованого Криму

Про це йдеться у заяві МЗС.

«Намагання відсвяткувати річницю російської агресії проти України та віроломного захоплення Автономної Республіки Крим виглядає цинічним на тлі серйозних економічних, соціальних та гуманітарних проблем на півострові. За 2 роки російсько-кремлівським окупантам вдалося повернути Крим у сталінські часи авторитаризму, безправ’я та репресій», - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як констатують в МЗС України, «держава-агресор продовжує порушувати на окупованій території права людини, здійснює терор проти незгодних, на півострові фактично відсутні свобода слова, ЗМІ та віросповідань, щоденно відбуваються систематичні утиски прав українців та кримськотатарського народу».

Вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, на її посадових осіб, а також на незаконну окупаційну владу, наголошується в заяві.

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В МЗС також зазначили, що уся світова спільнота цими днями, як і два роки тому, однозначно висловилася із засудженням безвідповідальних дій держави-окупанта.

Наголошується, що «Україна та всі демократичні держави світу подвоять спільні зусилля для того, щоб мешканці українського півострова звільнилися від авторитарного окупаційного режиму, а Крим знову став вільним».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін прибув до Криму в другу річницю окупації півострова. Він відвідав район Керченської протоки, де проходить будівництво мосту. Також Путін проведе нараду з питань «соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя».

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