У МЗС розраховують на завершення Нідерландами ратифікації асоціації Україна-ЄС
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розраховує, що Нідерланди завершать ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною, незважаючи на результати референдуму.
Про це він заявив журналістам в рамках Київського безпекового форуму, передає "Європейська правда"
"Так, я змушений визнати, що результат референдуму дуже негативний", - зазначив він.
Клімкін наголосив, що референдум не був спрямований проти України, а зараз готується референдум про трансатлантичну угоду про вільну торгівлю, що є дуже серйозним викликом".
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"Зараз у Нідерландах тривають консультації про те, як вийти з цієї ситуації. Сподіваюся, що за підсумками консультацій ратифікаційні грамоти будуть передані в Брюссель. Можливо – з певними політичними деклараціями (з нідерландської сторони - Ред.)", - заявив міністр.
Нагадаємо, 12 квітня Виборча рада Нідерландів оприлюднила офіційні результати консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Явка склала 32,28%, проти проголосував 61%, за – 38,21%. Референдум відбувся 6 квітня.
7 квітня уряд Нідерландів заявив, що планує разом з партнерами з ЄС та України шукати компроміс за результатами референдуму, прийнятний для всіх сторін.