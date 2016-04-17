Порошенко вже 15 років не бере участі в управлінні Roshen - гендиректор корпорації

Про це заявив гендиректор корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що Петро Порошенко вже давно не бере участі в управлінні компанією.

Читайте такожRothschild підтвердила передачу Roshen в трастНа питання про те, чи можливий в нинішніх умовах продаж частки Петра Порошенка, В'ячеслав Москалевський відповів, що на його думку, "він довго буде продавати всю цю справу". "І у Nestle, і у Mondelez є тут свої заводи. З урахуванням економічної ситуації не думаю, що Україна для них пріоритетний ринок", - сказав він.