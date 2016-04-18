Ляшко оскаржить у ВАСУ обрання Гройсмана прем'єром
Фракція Радикальної партії звернулася з адміністративним позовом до Вищого адміністративного суду України з вимогою визнати незаконними рішення парламенту щодо обрання Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України та про призначення членів уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
Він зазначив: “Фракція Радикальної партії звернулася з адміністративним позовом, який зареєстрований минулої п'ятниці до Вищого адміністративного суду України з вимогою визнати незаконним рішення парламенту та скасувати рішення про обрання Гройсмана прем'єр-міністром та уряду”.
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Він наголосив, що було порушено Конституцію і законодавство України, оскільки парламент голосував не за подання, внесене президентом України Петром Порошенком, а за постанову, ініційовану лідерами фракцій БПП та Народного фронту Юрієм Луценком та Максимом Бурбаком.
Ляшко також звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з вимогою продемонструвати підписи депутатів під новоствореною коаліцією. При цьому він стверджує, що таких підписів немає.