Ляшко оскаржить у ВАСУ обрання Гройсмана прем'єром

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив: “Фракція Радикальної партії звернулася з адміністративним позовом, який зареєстрований минулої п'ятниці до Вищого адміністративного суду України з вимогою визнати незаконним рішення парламенту та скасувати рішення про обрання Гройсмана прем'єр-міністром та уряду”.

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Він наголосив, що було порушено Конституцію і законодавство України, оскільки парламент голосував не за подання, внесене президентом України Петром Порошенком, а за постанову, ініційовану лідерами фракцій БПП та Народного фронту Юрієм Луценком та Максимом Бурбаком.

Ляшко також звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з вимогою продемонструвати підписи депутатів під новоствореною коаліцією. При цьому він стверджує, що таких підписів немає.