Янукович вважає, що в російської мови поки немає шансів стати державною

Лідер Партії регіонів, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в нинішніх умовах надання російській мові статусу другої державної в Україні здійснити не реально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції в Сімферополі.

За його словами, для того, щоб змінити статус мови, потрібне або рішення конституційної більшості або проведення референдуму з цього питання. «І той, і другий шлях на сьогодні, на даному етапі нереально поки виконати», - сказав прем`єр. В.ЯНУКОВИЧ пояснив це тим, що його сила і її політичні союзники не зможуть набрати конституційної більшості, а референдум «це процедура, яка знаходиться в руках Президента». Тому, за словами В.ЯНУКОВИЧА, в Україні потрібно прийняти закон, який би регулював би використання російської мови і давав би можливість діяти в Україні Європейській хартії про мови.

Кажучи про українську мову, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сьогодні є необхідність розвитку цієї мови. За словами прем`єра, це потрібно, перш за все, для того, щоб молодь з регіонів Південного Сходу України могла навчатися у вузах українською мовою. «Ми не хотіли б, щоб вони мали проблеми в цьому напрямі, державна політика повинна бути коректною як до російськомовних, так і до мов інших меншин, які живуть в Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.