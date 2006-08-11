На Майдані українське захищатимуть Тарас Петриненко, Юрій Костенко та їх однодумці

У неділю, 13 серпня ц.р. о 18:00 на Майдані Незалежності Українська народна партія проводить політично-мистецьку акцію “Захисти українське!” за участю народного артиста України Тараса Петриненка, відомих українських політиків Юрія Костенка, Івана Зайця, Євгена Жовтяка та ін. Після закінчення акції намети УНП на Майдані будуть згорнуті і відправлені у регіони, де партія продовжить акції “Захисти українське!”.

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