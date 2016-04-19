Запорука успіху - у вмінні доносити суспільству інформацію про зміни та реформи - Парубій

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

За словами Парубія, необхідно вміти інформацію про зміни та реформи доносити суспільству. У цій роботі він відзначив роботу українського парламенту. «Ухвалення пакету антикорупційних законів по боротьбі з корупцією – це було спільне напрацювання. У вирішальні моменти ми разом з МЗС збирались у Президента, ухвалювали рішення і виносили на голосування. Жодного випробування не змогли не пройти», - підкреслив він.

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Голова Верховної Ради України також вважає «величезним позитивом» наявність неймовірного потенціалу співпраці з Кабінетом Міністрів України.

Голова Парламенту також відзначив наявність порозуміння з Президентом України в ключових стратегічних напрямках: питаннях безпеки і оборони, євроінтеграції, боротьби з корупцією, судовій реформі, яка є «одним з ключових завдань на найближчий час». «Не провівши судову реформу, не зможемо довести до кінця вирішальний удар у боротьбі із корупцією», - підкреслив він.

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Парубій вважає, що «спільна робота і високий рівень відповідальності – це запорука успіху». «Дуже розраховую, що міністри і їхні заступники будуть присутні на парламентських засіданнях комітетів. Розраховую, що у нас буде щільна і ефективна комунікація. Ми не маємо більше часу, - додав він. - Нам треба буде приймати швидкі і ефективні рішення для того, щоб рухатись уперед, щоб ми змогли той план амбітний, що поставила перед собою Україна, крок за кроком виконувати і йти до перемоги».

Голова Парламенту висловив упевненість, що Україна зможе пройти цей шлях «швидко, ефективно і дієво».