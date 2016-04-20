Рада призначила дострокові вибори 21 селищного та сільського голови

Як передає кореспондент УНІАН, постановою призначено вибори одного селищного і 20 сільських голів місцевих рад.

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Як повідомила народний депутат, член Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Олена Бойко, до ВР надійшло 22 клопотання щодо призначення позачергових виборів у зв'язку з достроковим припиненням повноважень одного селищного і 21 сільського голови.

За її словами, за власним бажанням у зв'язку з поданою заявою до відповідної ради, звільнилися 18 голів, а чотирьох повноваження припинення достроково у зв'язку із смертю.

Бойко повідомила, що комітет вирішив не призначати вибори Радянського сільського голови (Радянська сільська рада Бердичівського району Житомирської області), оскільки ВР прийняла рішення про перейменування цього населеного пункту, але ще в обласній раді триває процедура щодо перейменування. За її словами, тому це питання відкладено до повного документального завершення перейменування цього населеного пункту.