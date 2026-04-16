В Україні подорожчала валюта: курс долара і євро 16 квітня

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 16 квітня, зріс на 7 копійок і складає 43,82 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і складає 51,70 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,98 гривні за євро.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,55 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,50 грн/євро, а курс продажу - 50,29 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 16 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,52 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,27 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 6 копійок.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський, вважає, що зниження курсу долара сприяє його купівлі, але в незначній кількості і лише за вільні кошти, а не за рахунок продажу цінних паперів або депозитів.

