США вперше показали новий конвертоплан для спецоперацій: як виглядає MV-75 Cheyenne II

Новий літальний апарат "Нічних переслідувачів" отримає радари, дрони та дозаправку в повітрі для місій у найскладніших умовах.

Армія США вперше оприлюднила зображення перспективного конвертоплана MV-75A Cheyenne II у конфігурації для сил спеціальних операцій. Нову платформу планують використовувати бійці елітного 160-го авіаційного полку, відомого як "Нічні переслідувачі".

Рендер літака представили під час саміту AAAA 2026. Саме там офіційно підтвердили назву Cheyenne II для нової машини.

Візуалізація демонструє, що версія для спецоперацій отримає:

носовий радар;

сенсорну турель під фюзеляжем;

штангу для дозаправки в повітрі;

додаткові антени та системи зв’язку.

Технології та можливості

Ймовірно, літак оснастять радаром AN/APQ-187 Silent Knight, який дозволяє польоти на наднизьких висотах із обходом перешкод.

Також передбачена система DVEPS – технологія орієнтації в умовах поганої видимості (пил, туман, сніг), що використовує камери, LIDAR і цифрові карти місцевості.

У поєднанні ці системи дадуть змогу виконувати місії на великі відстані, діяти вночі та за складної погоди, а також літати максимально низько для уникнення виявлення.

Новий MV-75A має частково замінити гелікоптери MH-60M Black Hawk у підрозділах спецоперацій.

Очікується, що Cheyenne II забезпечить:

більшу швидкість;

значно більшу дальність польоту;

збільшене корисне навантаження.

Ставка на модульність

Однією з ключових переваг стане відкрита модульна архітектура. Вона дозволить швидко інтегрувати нові технології без серйозної перебудови літака.

За словами військових, це означає, швидшу адаптацію до бойових умов, зниження вартості модернізацій та гнучкість у розвитку платформи.

Базова версія MV-75A все ще перебуває в розробці, а точні дати першого польоту залишаються невідомими. Водночас армія США намагається прискорити програму і планує передати перші машини військам вже найближчими роками – раніше, ніж очікувалося.

Новий конвертоплан розглядається як важливий елемент майбутніх операцій, зокрема у потенційному протистоянні з Китай на великих відстанях у Тихому океані.

"Я вже казав це раніше, я надзвичайно радий цій платформі. Так, я в захваті від швидкості. Так, я в захваті від корисного навантаження, і я в захваті від дальності польоту", – заявив полковник Роджер Валескі.

Водночас він наголосив на ключовій перевазі нової машини: "Ми перейшли до повністю модульної архітектури відкритої системи, зберігаючи права на дані в літаку. Це означає здатність швидко адаптуватися до бойових умов – дешевше та швидше".

Своєю генерал-майор армії Клер Гілл, виконавчий директор із закупівель програми Maneuver Air, підкреслив невизначеність термінів реалізації програми: "Це станеться, коли це станеться. Ми рухаємося так швидко, як можемо".

Як повідомляв УНІАН, раніше італійська компанія Leonardo Helicopters показала, яким вона бачить конвертоплан майбутнього.

Поки що це лише рендери, які демонструють основний напрямок робот. Концептуальний проєкт отримав назву ATA-NXM (Advanced Tiltrotor Aircraft Next Generation Military). Як випливає з назви, апарат призначений для розв'язання військових завдань.

Передбачається, що він зможе виконувати транспортні, санітарно-евакуаційні, спеціальні операції, а також різні завдання на морі. Розрахункова злітна маса апарата варіюється від 8 до 18 тонн.

