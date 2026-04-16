Командувача ОК 'Схід' Братішка зняли з посади: ЗМІ розкрили, хто його замінить

На його місце вже призначили командувача 20-го армійського корпусу генерал-майора Віктора Ніколюка.

Генерал-майор Олександр Братішко був усунутий з посади командувача Оперативного командування "Схід". Про це повідомляє інтернет-видання "Українська правда" з посиланням на джерела.

Як зазначили джерела УП, втрата міста Сіверськ на Донеччині у грудні 2025 року згадується серед причин зняття Братішка з посади, як і у випадку зі зняттям командира 11-го корпусу Сергія Сірченка.

На місце Братішка призначили генерал-майора Віктора Ніколюка, який добре зарекомендував себе як командир 20-го корпусу.

Як відомо, Ніколюк на початку повномасштабного вторгнення Росії керував обороною Чернігівщини. 10 березня 2022 року Ніколюку присвоїли звання Героя України. В березні 2023 року його призначили командувачем Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

У 2025 році Ніколюк замінив на посаді командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Донецьк" бригадного генерала Олександра Тарнавського. Після переходу ЗСУ на корпусну систему очолив 20-й армійський корпус.

Кадрові чистки в українській армії

Як повідомляв УНІАН, після стрімкої втрати міста Сіверськ на півночі Донецької області з посад усувають командирів 54-ї окремої механізованої та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригад ЗСУ. Російські взагарбники скористалися густими туманами на Донеччині у листопаді–грудні 2025 року.

Приблизно з другої половини листопада 54-та бригада почала втрачати здатність знищувати противника в обсягах, необхідних для стримування наступу. Частина російських військових непомітно просочувалася вглиб міста та закріплювалася, що зрештою призвело до повної втрати Сіверська.

