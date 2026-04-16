Росіяни обрали пріоритетний напрямок наступу: військовий розповів про ситуацію на півдні

Ворог діє малими штурмовими групами із застосуванням безпілотників, артилерії та авіації.

Росіяни визначили Гуляйпільський напрямок як один із пріоритетних для свого наступу. Про ситуацію на цій ділянці розповів офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ Сергій Колесниченко в коментарі "Київ24".

Він зазначив, що окупанти зосереджують зусилля на кількох тактичних ділянках у прикордонній смузі між областями, намагаючись розширити зону тиску та "промацати" українську оборону.

"Противник діє переважно малими штурмовими групами з активним застосуванням безпілотних систем, артилерії та авіації. Його тактика спрямована на виснаження наших підрозділів та створення передумов для локального просування", - розповів він.

Водночас, підкреслює Колесниченко, про масштабний успіх окупантів наразі не йдеться.

Бойові дії мають маневрений і епізодичний характер. Сили оборони України контролюють обстановку, противника своєчасно виявляють та завдають значних втрат у живій силі та техніці.

Як пишуть аналітики ISW, Росія прагне захопити пояс міст-фортець на Донбасі. Йдеться про Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ Донецької області.

Також окупанти продовжують спроби розширити буферну зону вздовж державного кордону у Сумській області. На сьогоднішній день новоутворена площа контролю та інфільтрації противника (червона та сіра зони на карті) вздовж кордону на Сумщині складає близько 150 кв. км.

Тим часом німецьке видання Welt пише, що наступ РФ на фронті загальмувався, і вже цього року може настати переломний момент у війні. Аналітики вважають, що з урахуванням нинішніх темпів наступу окупантам може знадобитися ще кілька років, щоб захопити всю Донецьку область.

