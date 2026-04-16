У вагоні 'Укрзалізниці' народилася дитина: потяг екстрено зупинили у Фастові

Пасажирка народила хлопчика просто під час поїздки, на пероні вже чекали медики.

Вранці поїзд сполученням Івано-Франківськ - Черкаси змушений був зробити незаплановану зупинку у Фастові. Причиною стало народження дитини просто під час поїздки. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.

"Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу. Стан мами та дитини на момент висадки – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вранці поїзду №44 з Івано-Франківська до Черкас знадобилася позаграфікова зупинка у Фастові. В УЗ відмітили, що такі зупинки зараз не рідкість через загрозу дронів, але цього разу привід був значно приємніший.

Відео дня

Вже за 3 хвилини команда парамедиків, які очікували на пероні після попередження начальника поїзда, прийняла з 12-го вагона щасливу родину з +1 маленьким пасажиром.

"Укрзалізниця" - головні новини

Як писав УНІАН, голова УЗ Олександр Перцовський повідомив, що через ворожі російські атаки по пасажирським поїздам в "Укрзалізниці" змінили протоколи безпеки. Тепер потяги можуть зупиняти, а пасажирів евакуйовувати, щоб зберегти життя.

З 1 квітня пільгові квитки для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн без звернення до каси. Раніше для цього потрібно було їхати на вокзал. А це створювало додаткові труднощі для пасажира.

З 8 квітня студенти отримали можливість придбати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку "Укрзалізниці".

Вас також можуть зацікавити новини: