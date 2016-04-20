Рада не змогла включити до порядку денного жодного законопроекту

Як передає кореспондент УНІАН, на голосування виносилося 8 законопроектів. Проте жоден із них не набрав необхідних 226 голосів для включення. Максимально депутати давали 206 голосів.

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Так, зокрема, не було включено законопроекти, які стосуються вирішення проблемних питань з постачання природного газу та засад державної політики охорони здоров'я.

Крім того, не включили до порядку денного сесії і президентський законопроект щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також не було включено проект постанови про визначення представника парламенту до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Після нерезультативного голосування голова Верховної Ради Андрій Парубій припустив, що “наклалися політичні розбіжності”. Він запропонував головам фракцій після сьогоднішнього засідання поговорити про “фундаментальні речі нашої роботи” і зняти розбіжності.