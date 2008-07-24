Патріарх Московський і всієї Русі відвідає Донецьку область

29-30 липня Патріарх Московський і всея Русі Алексій II відвідає Донецьку область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, 29 липня Алексій II проведе молебень в Свято-Преображенськом Кафедральному соборі Донецька, а вранці 30 липня в Свято-Успенській Святогорській Лаврі він проведе Божественну Літургію. Крім того, після обіду він відслужить молебень на честь святкування Святогорської Ікони Божої матері.

У рамках візиту заплановані також вітальне слово Патріарха до жителів Донецької області і спілкування з журналістами в рамках прес-конференції.