Затуліна зупинили в аеропорту Сімферополя - ЗМІ

Перший заступник голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД Костянтин ЗАТУЛІН затриманий в аеропорту Сімферополя.

Як повідомляє російська телекомпанія НТВ, К.ЗАТУЛІНА зупинили співробітники правоохоронних органів, пред`явили документ про заборону в`їзду до України і поставили відповідну печатку в паспорт.

К.ЗАТУЛІН заявив: «Перший рейс вилітає о 8 ранку. Відповідно, з 23.00 до 8-ми ранку мені буде надано теплу українську гостинність в VIP-залі. Іншими словами, я можу переночувати на дивані, на стільці або столі».

Як відзначає НТВ, К.ЗАТУЛІН разом з групою депутатів Держдуми РФ прилетів до Сімферополя чартерним рейсом на тенісний турнір «Великий капелюх», який традиційно проводиться в Криму напередодні Дня ВМФ Росії.