СБУ оприлюднила чергові докази участі громадян РФ у війні на Донбасі на боці бойовиків

16:30, 22 квітня 2016
Політика
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СБУ продовжує оприлюднювати чергові докази участі громадян Російської Федерації у війні проти України на боці терористів "ДНР".

сбу / Фото УНИАН

Так, СБУ отримала докази участі у бойових діях на боці терористів громадян Росії А. Смичкова та С. Обезюка.

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sbu.gov.ua
sbu.gov.ua

/ sbu.gov.ua
sbu.gov.ua

Окрім того, за даними спецслужб, у квітні минулого року до терористичного угруповання "Октава" приєднався громадянин РФ 1980 року народження Олександр Бекиш, який у 2000 – 2006 роках служив у Збройних силах РФ, брав участь у бойових діях на території Чеченської республіки.


Документ / sbu.gov.ua
sbu.gov.ua

 Згідно з повідомленням, Бекиш Наприкінці 2015 року став старшим сержантом розвідувального управління республіканської гвардії самопроголошеної "республіки".

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