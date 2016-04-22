СБУ оприлюднила чергові докази участі громадян РФ у війні на Донбасі на боці бойовиків

Так, СБУ отримала докази участі у бойових діях на боці терористів громадян Росії А. Смичкова та С. Обезюка.

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Окрім того, за даними спецслужб, у квітні минулого року до терористичного угруповання "Октава" приєднався громадянин РФ 1980 року народження Олександр Бекиш, який у 2000 – 2006 роках служив у Збройних силах РФ, брав участь у бойових діях на території Чеченської республіки.