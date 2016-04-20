Російський політолог розповів, чому бойовики "ДНР/ЛНР" виявилися викинутими на узбіччя історії

Про те, як варто сприймати подібні висловлювання "новоспеченого російського опозиціонера", а також як сьогодні до проросійських бойовиків на Донбасі ставиться російська влада і населення РФ, розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, передає "Апостроф".

Оскільки вся Росія орієнтована на Путіна, а йому люди на кшталт Гіркіна абсолютно нецікаві, відбувається ізоляція останнього, заявив Орєшкін. Гіркіна викинули з інформаційного простору, при цьому його підтримує лише незначна частина росіян. Більшість підтримує Путіна. А оскільки Путіну Гіркін не цікавий, то населення про нього і не говорить.

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"Все більше людей, в тому числі наближених до Путіна, розуміє, що з точки зору Кремля в Україні відбулася геополітична катастрофа. Україну Кремль втратив. Ще три роки тому ніхто уявити собі такого не міг. Україна розгорнулася на Захід, Київ йде до НАТО, і найближчим покоління це буде продовжуватися", - розповідає російський політолог.

Він зазначає, що в такій ситуації Гіркін вже нікому не цікавий, адже він програв.

Тому з людьми, які воювали на Донбасі, зараз у Росії відбувається приблизно те ж, що з героями Афганістану після того, як війна завершилася, проводить паралелі російський політолог.

Тобто це люди, викинуті на узбіччя історичного процесу. Вони нікому не цікаві. У першу чергу, Путіну. А оскільки не цікаві Путіну, то значить більшості населення, вважає Орєшкін.

"Так влаштована нинішня російська вертикаль влади в ЗМІ. Йде повний контроль пропагандистського апарату, а в ньому місця для "Новоросії", для Донецька і Луганська практично не залишилося. Тому що нічого хорошого там немає", - підсумував політолог РФ.

Раніше один з колишніх ватажків російських терористів Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що Росія кинула бойовиків з числа громадян РФ, затриманих на Донбасі українськими силовиками.