Туск назвав пропозицію щодо безвізового режиму визнанням результатів перетворень в Україні

Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зазначається, що в ході розмови Порошенко привітав Туска з 59-річчям та подякував за незмінну і рішучу підтримку України.

Порошенко відзначив, що нова проєвропейська коаліція та призначення професійного уряду реформаторів дозволило додати нової динаміки процесу впровадження реформ в Україні.

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Глава держави поінформував про створену Групу стратегічних радників з підтримки реформ, яку очолять віце-прем'єр-міністр і міністр фінансів Польщі (1997–2000 років) Лешек Бальцерович разом з екс-міністром фінансів Словаччини Іваном Міклошем.

Президент Європейської Ради схвально оцінив відповідні рішення, назвавши їх добрим вибором, і відзначив важливість продовження реформ в Україні.

Він також привітав формування нового уряду на чолі із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.