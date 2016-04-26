Радикал Мосійчук прибув до ГПУ для отримання обвинувального акту

Як передає кореспондент УНІАН, перед тим, як увійти до будівлі відомства, у коментарі журналістам депутат зазначив, що вже протягом півроку правоохоронні органи порушують його право на захист.

“Мені відмовляють як підозрюваному у допиті. Я звертався офіційно з листами. Вони відмовляються мене допитати. Це нонсенс”, - сказав він.

Крім того, як стверджує депутат, є й інші порушення його права на захист.

"Я зараз, як законослухняний громадянин, піду в прокуратуру, подивлюся, що вони підготували, і відповідно діятиму згідно Кримінального процесуального кодексу", - зауважив парламентарій і додав, що його захисник захворів, тому він іде до ГПУ сам.

Мосійчук також додав, що 28 квітня має бути або продовжено термін ведення слідства у його кримінальному провадженні, або припинено слідчі дії.

"Вони не хочуть ні те, ні інше робити. Хочуть передати матеріали до суду. Я із задоволенням хочу, щоб вони їх передали. Але лише відповідно до чинного законодавства", - додав парламентарій.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням Генпрокуратури надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у вчиненні ряду злочинів. Того дня на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

Наразі Мосійчук звільнений з-під варти, оскільки термін відповідного запобіжного заходу закінчився.

22 квітня у Генпрокуратурі повідомили, що на 26 квітня викликали Мосійчука та його адвокатів для вручення копії обвинувального акту та матеріалів досудового розслідування.

У відомстві поінформували про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мосійчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.