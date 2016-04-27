Нуланд про вибори на Донбасі: На них повинні обирати своїх лідерів, а не маріонеток Москви
Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд заявляє, що на Донбасі повинні пройти справжні вибори, на яких громадяни зможуть обрати своїх лідерів, а не маріонеток Москви.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Нуланд сказала на прес-конференції у Києві.
Зокрема, помічника держсекретаря США попросили висловити думку щодо пропозиції колишнього прем'єр-міністра України із проведення референдуму у питанні реінтеграції Донбасу.
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"Ми зосереджуємося на виконанні Мінських угод, як це було погоджено і в яких йдеться про забезпечення громадянам Донбасу права для проведення справжніх виборів, не фальшивих виборів для десятка маріонеток з Москви, а справжніх виборів для (обрання) їхніх власних лідерів, щоб вони могли знову приєднатися до демократичної спільноти в Україні", - наголосила Нуланд.
Раніше Нуланд заявила, що Сполучені Штати не встановлювали термінів з виконання Мінських угод в питанні проведення виборів на Донбасі, а заяви окремих народних депутатів є некоректними.